Expert over legionella: "Douchen en kraantjeswater veilig"

De legionella-uitbraak in Evergem bij Gent heeft een eerste dode geëist. Is het een goed idee om je douche even over te slaan? En wat moet je doen als je denkt dat je besmet bent met legionella? Bacteriologe Katrien Lagrou beantwoordde de meest prangende vragen over legionella in een extra VTM NIEUWS. Dit moet je weten.

"Er wordt nu gekeken naar het gemeenschappelijke punt tussen de verschillende mensen die besmet zijn, maar niets wijst erop dat je thuis niet meer veilig kan douchen", verduidelijkt Lagrou.

Ook wordt je niet sowieso ziek als je met de bacterie in contact komt. "Het zijn vaak mensen met andere aandoening, zoals iets aan het hart of de longen, mensen met diabetes, kankerpatiënten en ouderen die ziekn worden."

Symptomen

Hoe kan je nu weten of je besmet bent of niet? "Het zijn eigenlijk de symptomen van een typische longonsteking: je krijgt pijn bij het ademen, koorts en hoesten zonder het opgeven van fluimen", legt Lagrou uit.

"Dikwijls hebben patiënten last van hoofdpijn en dan is het belangrijk dat ze een arts gaan opzoeken, zodat er snel met antiobitica kan gestart worden."

Ben je er zeker van dat je water besmet is, dan kan je het water warmer maken dan zestig graden en dan sterft de bacterie. Ook met chloor kan je je water ontsmetten.

Bekijk de volledige uitzending hier opnieuw: