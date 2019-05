Ex-verzorgster getuigt over mishandeling in omstreden rusthuis 'Villa Rosa'

Een ex-verzorgster van het rusthuis Villa Rosa in Sint-Truiden geeft toe dat bejaarden daar werden mishandeld en verwaarloosd. Villa Rosa kwam al een paar keer in opspraak. Verpleegkundigen zouden onder andere onterende foto's van demente bejaarden hebben genomen en gedeeld. Het is de eerste keer dat iemand van het personeel over de wantoestanden getuigt.

Caroline (fictieve naam) getuigt anoniem over de wantoestanden in het rusthuis. "Mensen hadden open wondes aan de benen, door bruut te werk te gaan", zegt ze. De feiten dateren van ruim twee jaar geleden, maar Caroline durfde nooit iets te melden bij de directie. "Sommige personen zijn dan dingen gaan melden en die werden dan echt weggepest. Je wordt echt geïntimideerd door hen", vertelt ze.