Ex-verzorgster crèche: "Kinderen als straf in kou gezet"

De uitbaatster van de crèche in het West-Vlaamse Lichtervelde zou kinderen als straf buiten in de kou hebben gezet, met alleen een pyjama aan. Dat getuigt een ex-verzorgster anoniem aan VTM NIEUWS. Kind & Gezin sloot de crèche na klachten over kindermishandeling.

De ex-verzorgster stapte naar de politie met een filmpje dat ze maakte toen ze nog in de crèche werkte. “Hier zie je letterlijk dat ze eten in zijn mond propt en het keert terug. Toch duwt ze het terug in zijn mond en alle kindjes errond zijn aan het wenen”, vertelt de vrouw aan VTM NIEUWS.

Braaksel

Het filmpje zelf mogen we niet uitzenden om de kinderen en hun ouders te beschermen. De jonge vrouw getuigt ook anoniem omdat ze haar overste nog ergere dingen heeft zien doen. “Soms gaven de kinderen over. Ik heb dat twee keer gezien. Dan viel dat weer in de pot, die ze voor alle kindjes gebruikte. En het braaksel werd echt wel aan de kindjes gegeven. Soms zagen we het ook niet.”

Toen de verzorgers haar aanspraken op de praktijken, reageerde de uitbaatster agressief. VTM NIEUWS had de vrouw aan de lijn, maar ze wou geen commentaar geven. “Ik ga eerst bepaalde instanties contacteren. Ik zal eerst het werk moeten doen dat ik moet doen”, zegt ze.

Geschorst

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend tegen de vrouw van 53 voor kindermishandeling. Ze mag bijvoorbeeld niet meer voor kinderen zorgen. Toen Kind & Gezin dat vernam, hebben ze de vergunning van de crèche meteen geschorst.

Bekijk ook: