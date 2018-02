Ex-topman Oxfam: "Ik ben geen zwijn"

Roland Van Hauwermeiren geeft toe dat hij zelf als grote baas van Oxfam in de fout ging door een seksuele relatie aan te gaan met een Haïtiaanse vrouw, een feit dat hem uiteindelijk de das heeft omgedaan. Dat zegt hij in een exclusief interview met VTM NIEUWS. Wel ontkent hij in alle toonaarden dat hij zelf seksfeesten georganiseerd heeft. "Nobody is perfect, maar ik ben geen zwijn.”

Van Hauwermeiren kwam een paar dagen geleden in opspraak nadat bekend was geraakt dat hij seksfeestjes zou georganiseerd hebben, onder meer in Haïti en Tsjaad. Hij stemde toe om één keer zijn verhaal te doen voor de camera.

In het interview met VTM NIEUWS is Van Hauwermeiren formeel: die waren er niet, of toch niet in zijn bijzijn. Wel geeft hij toe dat hij deontologische fouten heeft gemaakt, bijvoorbeeld door een seksuele relatie aan te gaan met een Haïtiaanse vrouw, een feit dat hem uiteindelijk de das heeft omgedaan.

“Door het bezoek van die dame op regelmatige wijze is inderdaad een relatie ontstaan. De vonk sloeg over”, zegt Van Hauwermeiren. “Maar dat was proper, net zoals ik in België een vrouw zou ontmoeten. Ik zie daar niets verkeerd aan.”

Geen zwijn De ex-topman zou achteraf gezien anders gehandeld hebben. “Ik geef dat toe. Op dat moment had ik beter en slimmer moeten zijn. Wetende dat geruchten snel de ronde doen en dat ik aanleiding had kunnen geven voor verdachtmakingen.”

“Ik had beter moeten weten, maar ik ben een mens van vlees en bloed. Nobody is perfect. Maar ik ben geen zwijn”, vervolgt de ex-topman.

Niet eerste keer Hoewel Van Hauwermeiren vindt dat hij moreel niets verkeerd deed, kwam hij enkele jaren eerder in 2004 in Liberia ook al in opspraak. Hij moest toen ontslag nemen bij de ngo Merlin omdat hij zich misdragen had met lokale vrouwen.

“In Liberia ben ik zo stom geweest om deel te nemen aan een feestje in een kroeg. De meisjes liepen toen redelijk losbandig rond in schaarse kledij. Achteraf bleek dat het prostituees waren. Ik heb toen moeten boeten en ik vind dat correct. Ik had toen kordater moeten optreden. Daar voel ik spijt.”

Wel systematiek Een van zijn de vroege medewerkers in Liberia daarentegen hangt een heel ander beeld op van de ex-topman van Oxfam. Paul Hardcastle deed zijn verhaal gisteren op de Britse BBC. Hij zei dat Van Hauwermeiren zich helemaal niet hield aan de opgelegde avondklok en zelfs chauffeurs had die hen ’s nachts naar verschillende nachtclubs brachten. “Die brachten de meisjes terug naar zijn huis, om ze daarna terug naar de nachtclubs te brengen.”

Van Hauwermeiren zelf weerlegt dat verhaal. Volgens hem heeft hij die voormalige medewerker ooit zelf ontslagen, waardoor de man misnoegd is.

Eerder vandaag reageerde de ex-topman van Oxfam al in een open brief die hij aan VTM NIEUWS gaf op de beschuldigingen. Je kan de volledige brief hieronder lezen.

