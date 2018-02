Ex-topman Oxfam: "Alles is proper gegaan"

Roland Van Hauwermeiren geeft toe dat hij zelf als grote baas van Oxfam in de fout ging door een seksuele relatie aan te gaan met een Haïtiaanse vrouw, een feit dat hem uiteindelijk de das heeft omgedaan. Dat zegt hij in een exclusief interview met VTM NIEUWS. Wel ontkent hij in alle toonaarden dat hij zelf seksfeesten georganiseerd heeft. "Alles is proper gegaan."

Van Hauwermeiren kwam een paar dagen geleden in opspraak nadat bekend raakte dat hij seksfeestjes zou georganiseerd hebben, onder meer in Haïti en Tsjaad. Hij stemde toe om één keer zijn verhaal te doen voor de camera.

In het interview met VTM NIEUWS geeft hij toe dat hij deontologische fouten heeft gemaakt. Zo zegt hij dat hij een seksuele relatie aanging met een Haïtiaanse vrouw, een feit dat hem uiteindelijk de das heeft omgedaan.

Niets verkeerd aan

“Door het bezoek van die dame op regelmatige wijze is inderdaad een relatie ontstaan. De vonk sloeg over”, zegt Van Hauwermeiren. “Maar dat was proper, net zoals ik in België een vrouw zou ontmoeten. Ik zie daar niets verkeerd aan.”

De ex-topman zou achteraf gezien wel anders gehandeld hebben. “Ik geef dat toe. Op dat moment had ik beter en slimmer moeten zijn. Wetende dat er veel geruchten de ronde doen en dat ik aanleiding had kunnen geven voor verdachtmakingen.”

Het volledige interview kan je vanavond om 19 uur bekijken in het VTM NIEUWS, met extra duiding van journalist Robin Ramaekers.

Eerder vandaag reageerde de ex-topman van Oxfam al in een open brief die hij aan VTM NIEUWS gaf op de beschuldigingen. Je kan de volledige brief hieronder lezen.

