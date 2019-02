Ex-medewerkster van beroofde bank klaagt beveiliging aan

De veiligheid van het BNP Paribas Fortis-filiaal laat al langer te wensen over. Dat zegt een vrouw die vier jaar geleden in het kantoor werkte aan VTM NIEUWS. “In 2012 is een persoon gewoon de bank binnengewandeld en heeft enkele kluisjes opengebroken”, vertelt ze. De politie bevestigt dat.

Meer dan zes jaar geleden, in de zomer van 2012, wandelde een man met een koevoet gewoon het kantoor binnen en brak ongemerkt enkele kluizen open. “Het personeel gaat nooit met klanten mee binnen in de ruimte waar de kluisjes staan”, getuigt de medewerker. “Er hangen ook geen camera’s dus we weten niet wat daar gebeurt.”

Vooronderzoek

De bank nam na die diefstal maatregelen, maar volgens de ex-werkneemster is het nog altijd niet moeilijk om er binnen te geraken. “De kluizen bevinden in een ruimte met vier gangen, dus er moet aan de roof sowieso een bezoek zijn voorafgegaan. Al was het maar om te zien waar de tunnel moest uitkomen”, getuigt ze nog.

Het parket wil voorlopig niet reageren.