Everzwijnen besmet met Afrikaanse varkenspest

Twee wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg zijn besmet met de Afrikaanse varkenspest. Voor het eerst in dertig jaar is de ziekte weer in ons land. De ziekte is ongevaarlijk voor de mens, maar uiterst besmettelijk en zelfs dodelijk voor varkens.

Hoewel er enkel wilde varkens besmet zijn en nog geen enkele varkenshouderij getroffen is, willen Duitsland en Nederland nu al geen Belgische varkens meer invoeren. Boeren vrezen daarom dat er een overaanbod zal ontstaan, met een prijsdaling tot gevolg.

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft al een veiligheidszone afgebakend. Binnen die zone is transport van levende varkens verboden zonder een akkoord van het FAVV. Bovendien worden ook varkenshouders buiten de zone gewezen op de gevaren. Zo moeten zij het contact tussen varkens en wilde everzwijnen zoveel mogelijk vermijden, bijvoorbeeld door een dubbel hek te plaatsen.