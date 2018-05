Eurofighter Typhoon werpt zich in de strijd

Na de heisa bij de legertop over de toekomst van de Belgische F-16's, ziet die andere mogelijke opvolger plots weer een kans: de Europese Eurofighter Typhoon. Lang leek de Amerikaanse F-35 topfavoriet, maar Eurofighter zegt een even goed toestel te bouwen voor veel minder geld. VTM Nieuws kon op bezoek gaan in het ontwikkelingscentrum van Eurofighter in Engeland.

De Typhoon is het uithangbord van Eurofighter, een samenwerking tussen Britse, Duitse, Italiaanse en Spaanse vliegtuigbouwers. Het is het populairste gevechtsvliegtuig in Europa. En dat heeft voordelen voor België, als ons land er ook bestelt.

Grootste vloot

“Er zijn veel Eurofighter Typhoons in Europa, meer dan 500 in de buurlanden van België”, zegt Anthony Gregory, directeur van de Belgische aankoopprocedure Typhoon aan VTM NIEUWS. “Dat maakt het de grootste vloot van gevechtsvliegtuigen in Europa en dat zal nog decennia zo blijven. Daar komen kracht, veerkracht en economische schaalvoordelen bij kijken waar België mee kan van profiteren.”

Hoger en sneller

Hier zijn ze ervan overtuigd dat de Typhoon niet moet onderdoen voor de gloednieuwe F-35 van concurrent Lockheed Martin. De Typhoon vliegt hoger en sneller, klinkt het, en in het ontwikkelingslab worden constant nieuwe toepassingen bedacht. Een virtual realitybril bijvoorbeeld die op termijn alle klassieke displays in de cockpit kan vervangen.

Kostenefficiënt

België wil 34 gevechtsvliegtuigen kopen voor maximaal 3,5 miljard euro. Voor het levenslange onderhoud trekt het nog eens 15 miljard uit. Eurofighter belooft zonder problemen binnen dat budget te blijven.

“We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel voor de Eurofighter heel kostenefficiënt is”, zegt Anthony Gregory. “Het blijft binnen het Belgische budget. We weten zeker als wereldleider in ondersteuningsprogramma's dat dit het meest kostenefficiënte toestel is over de hele levensduur.”

Beslissing voor midden juli

België wil nog voor de NAVO-top van midden juli de knoop doorhakken over de opvolger van de F-16. Hier bij Eurofighter hebben ze dus nog goed twee maanden om ons land te overtuigen.