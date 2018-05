Enkel redders in Blankenberge

Wie met dit mooie weer in zee wil afkoelen, mag dat vandaag alleen in Blankenberge doen. Enkel daar staan redders op het strand, in de andere badplaatsen niet en dus blijft zwemmen daar verboden. De overkoepelende reddingsdienst aan de kust zou dat liever anders zien, maar het zijn de gemeenten die beslissen.

Het water is amper dertien graden vandaag, niet ideaal dus om te zwemmen. De redders in Blankenberge hebben dan ook niet veel te doen. Enkel daar zijn er bewaakte zones, in andere kustgemeenten is zwemmen nog verboden omdat er nog geen redders staan.

Uniforme regeling

De overkoepelende reddingsdienst aan zee pleit voor een uniforme regeling en zou liever hebben dat ook Blankenberge pas later redders inzet. Tijdens het komende Hemelvaartweekend zetten meer badplaatsen redders in: ook in Oostende, De Haan en Knokke-Heist.