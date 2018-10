Ene inval na andere bij Belgische topclubs

In het kader van een grootschalig voetbalonderzoek zijn er momenteel 44 huiszoekingen in ons land en 13 in het buitenland aan de gang. Onder andere voetbalmakelaar Mogi Bayat, voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, Club Brugge-trainer Ivan Leko en scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden opgepakt voor verhoor.

Al de hele morgen doet de politie de ene na de andere inval bij Belgische topclubs, maar ook in het buitenland zijn er huiszoekingen aan de gang. Het gaat om de landen Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. De simultane tussenkomsten in het buitenland werden gecoördineerd via Eurojust.

