Emotioneel weerzien: Amerikaans slachtoffer 22/3 bedankt arts die leven redde

Het werd een bijzonder en emotioneel weerzien vandaag in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. De Amerikaan Richard Norby (69) raakte bij de aanslagen in Zaventem op 22 maart 2016 zwaargewond en belandde in het Vilvoordse ziekenhuis. Vandaag keerde hij terug naar het ziekenhuis om de artsen en het personeel te bedanken voor de goede zorgen.

De man raakte voor 70% verbrand en zijn lichaam zat vol met meer dan 1.000 stukjes metaal maar toch is hij vandaag opnieuw in staat om te reizen. “Ik wilde de betrokken artsen en verpleegkundigen absoluut ontmoeten en bedanken.” Ook voor hen was het een onvergetelijk moment.