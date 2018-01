Emoties lopen hoog op in Carrefour Genk

De hypermarkt in Genk in één van de twee winkels van Carrefour die moet sluiten. Het personeel daar reageert aangeslagen. Er werken 78 mensen, volgens henzelf zijn ze één grote familie. Voor hen is het nu bang afwachten en hopen dat ze in een ander filiaal in de regio een nieuwe job krijgen.

De rolluiken van de hypermarkt in Genk zijn naar beneden gegaan. De winkel blijft ook de komende dagen nog gesloten. Het personeel is te aangeslagen om verder te werken. Het nieuws sloeg voor iedereen in als een bom. “Het is een schok. Je probeert je op negatieve dingen voor te bereiden, maar niet op dit”, zegt medewerken Sharon Gielen.

De emoties lopen dan ook hoog op in Genk. Voor de 78 personeelsleden wachten nu weken onzekerheid. Velen hopen op een nieuwe job in het filiaal in Hasselt. “Ik heb een dochter van elf jaar, dus die gaat richting het middelbaar. Dat doet ook veel, want ik moet het snel weer op de rails krijgen”, reageert assistent-manager Els Poelman.