Elke dag preventief een aspirine? Geen goed idee!

Elke dag preventief een aspirine nemen, is geen goed idee. Dat blijkt uit een groot Amerikaans- Australisch onderzoek. Aspirine is in de eerste plaats een pijnstiller, maar werkt ook als bloedverdunner. Dokters schrijven aspirine daarom vaak voor om ouderen preventief te beschermen tegen hart- en vaatziekten.

Meer overlijdens

“Aspirine is een middel dat bloedklonters tegengaat”, legt prof Tom Adriaenssens, cardioloog aan het UZ Leuven, uit. “Het is dan ook een logisch gevolg dat er een verhoogd risico op bloedingen zijn. Dat verhoogd risico op bloeding stellen we vooral vast in het maag-darmstelsel, vooral ter hoogte van de maag. Maagzweren die kunnen overgaan tot levensbedreigende maagbloedingen. De studie toonde een trend naar meer overlijdens in de groep die met aspirine werd behandeld”, klinkt het.