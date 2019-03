Eerste 'strenge' nacht in Antwerpen rustig verlopen

De eerste nacht met verscherpte veiligheidsmaatregelen rond Park Spoor Noord in Antwerpen is rustig verlopen. Dat kon VTM NIEUWS ter plaatse vaststellen. De politie patrouilleerde meer dan anders en ook zijn er extra mobiele camera’s geplaatst.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kondigde gisteren extra maatregelen aan om het drugsgeweld aan te pakken. Systematische identiteitscontroles, extra politiepatrouilles en het uitbreiden van het cameratoezicht worden meteen op het terrein toegepast.

De wijk rond Park Spoor Noord wordt de laatste weken geteisterd door drugsgerelateerd geweld. In de nacht van maandag en dinsdag brandde in het noorden van Antwerpen opnieuw een wagen uit na een ontploffing. Wellicht vatte het voertuig, dat in de Biekorfstraat geparkeerd stond, vuur door een explosief en is er opnieuw sprake van kwaad opzet. Eerder deze week nog vond een explosie plaats in de De Pretstraat en dat is niet het enige incident.

