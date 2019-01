Eerste sneeuw in West- en Oost-Vlaanderen

We krijgen vandaag te maken met een echte winterprik: een winterse neerslagzone trekt van west naar oost over ons land. Er is 2 tot 5 centimeter sneeuw voorspeld in het hele land en de wegen zullen er glad bij liggen.

Op dit moment valt er al sneeuw in West- en Oost-Vlaanderen. Later deze voormiddag zal ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant sneeuw vallen en in de namiddag tot slot Limburg en Brussel. In Wallonië komen Henegouwen (vanaf 8 uur) en Waals-Brabant het eerst aan de beurt. Het KMI verwacht 2 tot 5 centimeter sneeuw in zes uur tijd in het hele land.

De maxima schommelen overdag tussen +1 en +4 graden in Laag- en Midden-België, en tussen 0 en -3 graden in de Ardennen.

Na de storing wordt het droger met enkele opklaringen. Aan de kust blijft een winterse bui mogelijk. De maxima liggen tussen rond +3 à +4 graden in het westen, rond 1 à 2 graden in het centrum en rond -1 à -2 graden in de Ardennen. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidwest en zwakt in de loop van de namiddag af.

Gladde wegen

De strooidiensten hebben preventief 800 ton zout gestrooid op de weg. Het KMI waarschuwt voor gladheid en activeert van 5 uur ’s ochtends tot woensdagochtend rond 6 uur code geel. Dat betekent dat het gevaarlijk glad kan worden op de weg, waakzaamheid is dus geboden.