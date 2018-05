Eerste slaapkliniek voor kinderen open

Ons land had al enkele slaapklinieken, maar nu heeft het UZ Brussel er eentje geopend speciaal voor kinderen. Want net als volwassenen kunnen ook kinderen worstelen met slaapproblemen door stress of schermpjes van smartphones of tablets.

In het UZ Brussel komen elke week twintig kinderen met slaapproblemen over de vloer. Ze brengen er een nacht door zodat dokters hun ademhaling en hartritme kunnen volgen met een monitor.

Als er geen medische oorzaak is voor de slaapproblemen, ligt stress vaak aan de basis van de slapeloze nachten. Maar ook de schermpjes van smartphones en tablets zijn vaak een boosdoener.