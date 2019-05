Steve Bakelmans werd jarenlang opgevangen door zijn oom Jean-Pierre en zijn vrouw. In september zette Jean-Pierre hem aan de deur omdat hij onhandelbaar was.

"Ik mocht er wel iets tegen zeggen, en mijn vrouw wat minder. Hij had het niet zo voor vrouwen die hem iets commandeerden", vertelt Jean-Pierre. "Dat had hij niet zo graag. Een vrouw die hem iets beval, dat was voor hem een ramp."