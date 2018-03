Eclairs in alle smaken en kleuren

Ondernemersduo Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde openden begin deze maand in Gent en Antwerpen ‘Chez Claire’. Een concept waar luxueuze eclairs centraal staan. Eclairs met cuberdons, met pistache, met chocolade… je vindt ze er allemaal.

Het duo werd in 2012 bekend als oprichters van de 'Wasbar', een wasserij met bijhorende bar en kapsalon. Met dat idee wonnen ze de wedstrijd ‘Topstarter’. Al snel veroverden ze heel België en doken verschillende filialen op in grote steden. In 2015 verkochten ze hun concept.

Nu is het tijd voor iets nieuws. Begin deze maand openden Dries en Yuri in Antwerpen en Gent vestigingen van ‘Chez Claire’, een bakkerij waar je dertien verschillende soorten 'haute eclairs' vindt. Het idee voor die luxe-eclairs deden ze op in de straten van Parijs. Ze vonden het concept zo goed dat ze het naar België moesten brengen.

Buitenlandse markt

Investeerders voor hun nieuw concept vonden ze via het tv-programma ‘De Leeuwenkuil’. Op die manier haalden ze 200.000 euro binnen. Met dat geld hopen ze ‘Chez Claire’ als franchiseconcept naar het buitenland te brengen.

Dertien soorten

Momenteel verkopen Dries en Yuri dertien verschillende soorten eclairs. Je vindt er onder andere de meer klassieke eclair, een eclair met aardbeismaak, eentje met citroen en eentje met karamel en zeezout. Bovendien hebben ze ook gedacht aan mensen met voedselintoleranties en is er een vegan versie.

Champagne

Je kan de eclairs mee naar huis nemen, maar je kan ze ook ter plekke opeten met een kopje koffie, of als het wat meer decadent mag, met een glaasje champagne erbij. Dries en Yuri bieden immers hun eigen champagnemerk Cuvée Claire aan.