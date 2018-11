E19 tijdlang afgesloten, 10 'gele hesjes' opgepakt

De veiligheidszone die aan de vestiging van oliebedrijf Total in het Henegouwse Feluy was ingesteld, is deze nacht opgeheven. In de loop van de voormiddag zal de toestand deblokkeren. Ook de autosnelweg E19 is heropend. Dat zegt provinciegouverneur Tommy Leclercq. 350 politieagenten blijven wel paraat, want op andere plaatsen in Henegouwen blijven de manifestaties van de ‘gele hesjes’ vanochtend voortduren. Op sociale netwerken circuleren oproepen voor acties voor grote commerciële centra in de regio en een blokkade van het ministerie van Financiën.

Volgens de website inforoutes.be waren er omstreeks 5 uur manifestaties van ‘gele hesjes’ - de beweging die zich kant tegen de huidige hoge brandstofprijzen - op de N6 op de grensovergang tussen Bois-Bourdon en het Franse Bettignies, met filterblokkades in de twee rijrichtingen. Gelijkaardige acties werden ook gemeld op N57 in Lessines-Ghislenghien, N54 in Erquelines en N50 in Hautrage.

Plundering

De Franstalige omroep RTBF heeft in de loop van de avond gisteren ook een honderdtal sympathisanten van de beweging opgemerkt in de buurt van Charleroi, nabij de rotonde Marsupilami. De rellen en de plundering van een vrachtwagen, werden door de politie bedwongen.

Zowat zeventig relschoppers deelden zich op in kleine groepjes en begingen vernielingen op de openbare weg. Nadien bekogelden ze de politie met projectielen. Toen de relschoppers de lading van een vrachtwagen probeerden te plunderen, greep een politiepeloton in, gesteund door een helikopter en een waterkanon. Er vielen geen gewonden. De relschoppers werden verdreven. Er werd een administratieve aanhouding verricht wegens ordeverstoring, aldus de politie.

“Om 2 uur heb ik gevraagd om de beperkingen op de snelwegen op te heffen. De orde is hersteld, het werk was na een paar uur afgelopen”, zei Leclercq. Volgens de gouverneur is geweld uitgebleven zoals dat vorige nacht wel het geval was bij blokkades van de ‘gele hesjes’. Er waren arrestaties, maar Leclerq kan op dit moment nog niet kwijt hoeveel.

Lees ook: