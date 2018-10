Elektrische bromfietsen of e-scooters zitten in de lift. Dit jaar zijn er al meer ingeschreven dan in heel 2017. Dat is niet onlogisch, sinds april krijg je een premie van de Vlaamse overheid als je een e-scooter koopt. In totaal zijn er al 383 premies uitgekeerd.

Je krijgt een premie van 750 euro voor een elektrische bromfiets, of maximum 25 procent van de aankoopprijs