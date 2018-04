DVZ houdt vrouw al 2 maand “onterecht” vast

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weigert al twee maanden lang een Angolese vrouw vrij te laten uit het gesloten opvangcentrum in Steenokkerzeel. Nochtans heeft de rechter tot drie keer toe haar vrijlating bevolen. Volgens haar advocaat is de vrouw geen alleenstaand geval. DVZ zegt dat de rechter niet de waarde van de beslissing betwist, maar wel de manier waarop de beslissing gemotiveerd is. Die motivatie passen ze dan aan in een nieuwe beslissing als een rechter zo oordeelt.

De Angolese vrouw werd op 29 januari opgepakt in Zaventem toen ze op weg was naar Zwitserland, waar ze al vijftien jaar woont met haar dochter. Bijna twee maanden geleden besliste de raadkamer dat ze vrijgelaten moest worden, maar waarom ze intussen nog altijd vastzit, is onduidelijk.

De vrouw is ten einde raad en weer niet meer wat te doen. Haar dochter van tien jaar oud verblijft nu bij een vriendin in Zwitserland. “Elke keer als ik mijn dochter belt, weent ze. Mijn dochter heeft haar mama nodig”, vertelt Elizabeth Matondo aan VTM NIEUWS.

Kwetsbare mensen

Mensenrechtenadvocaat Zouhaier Chihaoui zegt dat Dienst Vreemdelingenzaken de laatste weken steeds vaker onterecht mensen vasthoudt. “Ik heb weet van zeker vijftien gevallen waarbij men systematisch beslissingen van de raadkamer naast zich neerlegt. Het maakt me razend, want ik zie dat het ten aanzien van heel kwetsbare mensen is dat men die praktijken handhaaft.” Hij zal nu een procedure starten bij het Europees hof voor de Rechten van de Mens, voor onwettige detentie.

Motivatie DVZ

De Dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alles volgens de regels gebeurt. “De rechter betwist niet de waarde van de beslissing van DVZ, maar manier waarop DVZ motiveert. En dus neemt DVZ een nieuwe beslissing, die beter gemotiveerd is in functie van hoe de rechter heeft geoordeeld”, zegt een woordvoerder van DVZ. Verder gaat het volgens de dienst niet om een systematisch naast zich neerleggen van een rechterlijke beslissing, maar bekijkt men geval per geval.