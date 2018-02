Met dit zonnige winterweer gaan de wielertoeristen weer de weg op. En je ziet ook steeds meer vrouwen op de fiets. Hun aantal is verdubbeld in vijf jaar tijd. Ze doen het voor de gezelligheid, lange afstanden hoeven niet noodzakelijk.

De afgelopen vijf jaar is het aantal dames aangesloten bij een wielerclub bijna verdubbeld: van 7295 naar 14.208. Het verschil met hun mannen is dat zij het meestal niet doen voor de beklimmingen of de vele kilometers. Vooral de gezelligheid is belangrijk.