Drukte op Zaventem door krokusvakantie

Dit weekend vertrekken 118.000 passagiers vanop de luchthaven van Zaventem. Daarmee is de uittocht aan het begin van de krokusvakantie begonnen. Vandaag alleen al vertrekken er 72.000 reizigers vanop Zaventem.

De krokusvakantie valt vroeg dit jaar. Bovendien speelt het donkere weer van de afgelopen weken duidelijk in het voordeel van de touroperators. Zij verkochten deze vakantie een pak meer vliegvakanties dan anders. Bij TIU, bijvoorbeeld, zijn het er zeventien procent meer dan normaal. Bij Thomas Cook en Neckerman zelfs 31 procent meer.

Drukte

Sinds 5 uur deze ochtend is het al aanschuiven aan de incheckbalie op Brussels Airport. Op de borden boven de balie zijn alleen warme bestemmingen te lezen.

Op de vraag waar ze naartoe gaan, antwoorden Noa en Sita Vanden Brande: “Naar Gambia. We gaan naar het zwembad! En we gaan ook dieren gaan bezoeken”. “We hebben wat te weinig de zon gezien hé, dus hadden wij echt wel eens nood aan een week vitamientjes opdoen”, voegt mama Els toe.

Caro Tenhove vertrekt om dezelfde reden naar Cuba: “Het is embarmelijk weer hier in België, dus zon, absoluut!”

Canarische eilanden, Noord-Afrika en de Caraïben

De meeste valiezen zullen straks geopend worden in de Canarische eilanden, Noord-Afrika en de Caraïben. De vluchten met die bestemmingen zijn volledig uitverkocht.

Aan boord bevinden zich veel families met kinderen. Zij vinden het namelijk het ideale moment om er even tussenuit te knijpen. “Een jaar of drie doen we dat al. En dat valt best mee. Met mijn kleindochters en met mijn zoon en zijn kinderen. Ja, ik vind dat tof. Ik mag mee gaan, ik zal het zo zeggen. Hi hi!”, aldus Arlette Kiekens die naar Kaapverdië vertrekt.