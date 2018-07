Drukste dag ooit op luchthaven Zaventem

Er is een record gebroken vandaag, op de nationale luchthaven van Zaventem. 96.000 reizigers zijn daar vandaag op een vliegtuig gestapt, of teruggekeerd of doen dat vanavond nog. Vakantiegangers uiteraard. Maar ook 5.000 buitenlandse feestvierders van het festival Tomorrowland, die licht vermoeid terug naar huis zijn vertrokken.

Het aantal reizigers is mooi verdeeld, 48.000 vertrekken vandaag, 48.000 komen aan. Het is dus een echt 'wisselweekend', maar ook Tomorrowland draagt natuurlijk bij aan de drukte.

Al was het nog nooit zo druk op Brussels Airport, was daar niet veel van te merken. Er waren wel wachtrijen, maar toch verliep alles relatief vlot.

Jarenlang waren vooral Europese bestemmingen zoals Spanje en Italië in trek, maar dit jaar doen ook Turkije, Tunesië en Egypte terug volop mee.