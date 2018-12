Een breuk in een hoofdleiding van het drinkwater heeft afgelopen nacht straten en kelders blank gezet in Sint-Pieters-Leeuw. Het wassende water veroorzaakte een krater van 15 op 15 meter en 5 meter diep. Het gemeentelijk noodplan is opgestart. Opmerkelijk: het waterlek werd gisterenochtend al gemeld.