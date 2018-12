Dries Van Langenhove: “Dit is bewijs dat rellen in Brussel opgezet spel waren"

Volgens Dries Van Langenhove, een van de organisatoren achter de ‘Mars tegen Marrakesh’, waren de rellen die gisteren plaatsvonden in Brussel “opgezet spel door de burgemeester” van de stad, Philippe Close (PS). Het zogenaamde “bewijs” daarvoor levert hij via een filmpje waarin een agent zegt dat het de bedoeling is “zo veel mogelijk volk in de bak te steken”. Burgemeester Close zegt dat er enkel hard werd opgetreden tegen amokmakers die agenten aanvielen omdat geweld tegen de politie niet wordt getolereerd.

Van Langenhove postte vannacht een filmpje op Facebook waarin één geanonimiseerde politieagent te zien en te horen is terwijl die aan een aantal betogers uitlegt dat “ze zo veel mogelijk volk in de bak willen”. Later voegt hij er aan toe dat het de burgemeester is die “zo veel mogelijk arrestaties wil”.

Bewijs dat de rellen “opgezet spel” waren van Close geeft de agent niet. Hij waarschuwt wel dat iedereen die “nat is of vlaggen vast heeft” het risico loopt aan het station opgepakt te worden. Volgens hem wordt er in Brussel “al dertien jaar betoogd en wij mogen niets doen, maar ineens komen jullie en mogen wij kloppen”. “Van mij mogen jullie alles doen, want jullie hebben groot gelijk”, zegt de agent nog.

Hard optreden

Het kabinet van Brussels burgemeester Close zegt dat de betoging zonder incidenten verliep, tot een aantal deelnemers op het einde van de mars vernielingen begonnen aan te richten en agenten begonnen aan te vallen. “Vanaf het moment dat er agenten worden aangevallen is er beslist kordaat op te treden. Geweld tegen de politie tolereren wij inderdaad niet en er is vanaf dan ook hard opgetreden”, zegt de woordvoerster van de burgemeester. “Het is dus helemaal niet zo dat het vooraf de bedoeling was zo veel mogelijk deelnemers te arresteren.”

Volgens Close klopt het bovendien niet dat de politie bij andere betogingen niet ingrijpt. “Er wordt 900 keer per jaar in Brussel betoogd en meestal verloopt dat goed. Maar niet altijd. Bij de betogingen van de gele hesjes werden al 400 mensen opgepakt, dus ook dan wordt er hard opgetreden.”

“Enkele hooligans”

Van Langenhove ontkende gisteren niet dat er rellen hadden plaatsgevonden, maar volgens hem gebeurde dat “nadat ons werk en het werk van onze vrijwillige stewards al was afgelopen”. Ook Filip Brusselmans, praeses van KVHV Antwerpen en een van de organisatoren van de mars, zei dat “enkele hooligans” met de rellen waren begonnen. “Wij betreuren ten zeerste dat na afloop van onze manifestatie enkele hooligans het in hun hoofd gekregen hebben om amok te maken in Brussel. We distantiëren ons duidelijk van deze incidenten. We hebben altijd opgeroepen tot geweldloos verzet en tot na afloop van onze manifestatie is dat ook gelukt.”