Het is zes januari vandaag, en dat betekent Driekoningen. Volgens de christelijke traditie herdenken we dan de drie wijzen uit het Oosten die op zoek gingen naar het pasgeboren kindje Jezus. Tegenwoordig is het vooral een topdag voor bakkers, want de meeste verkopen dan traditioneel een driekoningentaart. Daarin zit een boon verstopt. Wie die heeft, is koning voor een dag.