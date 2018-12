Drama in Bree: Moeder doodt zoontje (6) en onderneemt zelfmoordpoging

Bij een familiedrama in Bree (provincie Limburg) heeft een vrouw gisterenavond haar kind om het leven gebracht. Daarna ondernam de vrouw een zelfmoordpoging. De lokale politie CARMA ging ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Ook het parket van Limburg werd op de hoogte gebracht.

Er is ook een forensisch team opgetrommeld. Het Limburgse parket vorderde een onderzoeksrechter om de onderzoekshandelingen uit te voeren. In het belang van het onderzoek en om de sereniteit te bewaren, communiceert het parket voorlopig niet verder over deze zaak.