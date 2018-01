Douane onderschept alle e-sigaretten

Wie vanuit ons land online elektronische sigaretten en vullingen uit het buitenland koopt, zal die niet geleverd krijgen. De douane neemt die bijna allemaal in beslag omdat op de verpakking van die vulling niet staat hoeveel nicotine er precies inzit. Dat is nochtans verplicht om ze in België te mogen verkopen.

De Volksgezondheidsinspectie opende vanochtend ruim 400 pakjes met daarin e-sigaretten en navullingen. Die zijn allemaal online gekocht bij buitenlandse verkopers en dus illegaal. Want zo goed als geen enkel pakje voldoet aan onze wet.

Dat is bovendien niet het enige probleem. 48 procent van alle online gekochte sigaretten informeert op de verpakking niet correct over de hoeveelheid nicotine en het effect ervan. 62 procent voldoet zelfs niet aan de veiligheidsvoorschriften.

Volksgezondheid en de douane controleren alles nu een jaar en vernietigen alle afgekeurde pakjes. Wie legaal e-sigaretten wil kopen, doet dat dus best niet online maar gewoon in gespecialiseerde winkels.