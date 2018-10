Doorbraak in 26 jaar oude moordzaak

Na 26 jaar is er een doorbraak in een oude moordzaak in Antwerpen. In 1992 werd Ariane Wazijn vermoord in haar slaapkamer, maar de dader werd nooit gevonden. Vorig jaar was er plots een DNA-match, en een 54-jarige man uit Deurne werd nu opgepakt.

In deze uitzending van het VTM-programma Oproep 2020 werd voor het laatst een oproep gedaan om de moordenaar van Ariane Mazijn te vinden.

In 2017 kon er dankzij DNA een DNA-match gevonden worden met een persoon die zich bevond in de databank van veroordeelden. Die persoon werd opgenomen in 2017 in die databank, naar aanleiding van een veroordeling wegens poging diefstal.

Het gaat om een man van 54 uit Deurne. De onderzoeksrechter hoopt dat hij na bijna dertig jaar kan vertellen wat er gebeurd is. Haar vader was de laatste die Ariane Mazijn sprak. Hij vertelde in Oproep 2020 dat hij merkte dat er iets was, maar niet wist wát.