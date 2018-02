Doodrijder Saar afwezig op rechtbank

De bestuurder die in december 2015 in Gits in West-Vlaanderen de 15-jarige fietsster Saar Gevaert doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, was vanmorgen afwezig op de politierechtbank in Kortrijk. Hij moest zich verantwoorden voor een nieuw ongeval met vluchtmisdrijf. De familie van Saar reageert ontgoocheld.

Miguel V. liet via een vervangende advocaat weten dat zijn echte advocaat zijn dossier nog niet heeft kunnen voorbereiden. Omdat hij verhuisd is, heeft hij de dagvaarding pas vorige week ontvangen, is de uitleg. De rechter heeft de zaak, weliswaar tegen zijn zin, uitgesteld naar midden april.

In proces van ander vluchtmisdrijf

Miguel V. staat terecht voor een ongeval in november vorig jaar. Hij ging met de auto over de kop, vluchtte weg en dook drie dagen onder voor de politie. Het ongeval gebeurde midden in het proces van een ander vluchtmisdrijf dat hij heeft begaan. Daarbij reed hij Saar Gevaert dood op haar fiets, onder invloed van alcohol. Haar familie is geen burgerlijke partij, maar wil het proces toch volgen.

“Ontgoocheld”

“We waren ontgoocheld in zijn vorige uitspraken”, vertelt Sil Gevaert en Ann Colson, broer en mama van Saar. “We wilden weten wat het nu zou worden.” Voor het ongeval met Saar heeft Miguel V. een voorwaardelijke straf gekregen, drie jaar en een maand. Door het nieuwe ongeval kan die straf effectief worden.