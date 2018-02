Doodrijder migrant: "Drama is schuld overheid"

De vrouw die vorige week een Ethiopische vluchteling doodreed op de E40 in Jabbeke, vindt dat de overheid onvoldoende gedaan heeft om het drama te vermijden. Dat zegt ze aan VTM NIEUWS. Ze ondervindt nog steeds veel moeite om de aanrijding een plaats te geven.

Brigitte Vyvermans (60) uit De Haan was vorige maandag rond iets na 23 uur op weg naar huis na een familiebezoek. Ze nam op de E40 de afrit van Jabbeke en zag plots een man opduiken voor haar auto.

Brigitte kon de man niet meer ontwijken. Hij kwam op de motorkap terecht en stierf ter plaatse. Het slachtoffer was een Ethiopiër van 39 jaar oud die op de vlucht was voor een politiecontrole en de snelweg als zijn enige vluchtweg zag.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had die controles de dag voordien nog maar pas opgedreven als antwoord op de problematiek van transmigranten op de snelwegparkings. Hij sprak nadien van een tragisch, maar vooral over een onvermijdelijk ongeval.

Wél verantwoordelijk

Maar volgens Brigitte heeft de overheid wél schuld aan het drama. “Als ze weten dat dit gaat gebeuren en toch doen ze gewoon voort...Ik begrijp dat niet”, zegt ze zichtbaar aangeslagen. “Jaag ze naar de andere kant dan naar de autostrade, of zorg voor voldoende verlichting. Het was daar zo donker als iets.”

Intussen rijdt Brigitte opnieuw met de auto, maar alleen omdat ze niet anders kan. “Ik hoor heel vaak dat het mijn schuld niet is. En oké, het is mijn schuld niet. Maar het gevoel is anders”, besluit ze.

