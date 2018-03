Dokwerker verdacht van drugssmokkel

Het parket van Antwerpen heeft gisteren een dokwerker in de haven van Antwerpen aangehouden. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel, en vermoedelijk was hij het doelwit van twee handgranaten die twee weken geleden ontploften in Deurne.

De twee granaten ontploften in de Van Heystveltstraat. De dokwerker die is aangehouden, woont daar en zijn huis was het zwaarst beschadigd. Het parket vermoedt nu dat het om een afrekening in het drugsmilieu gaat.

De speurders denken dat de dokwerker meewerkten met de drugsbendes terwijl hij grote containers over het haventerrein verplaatste.