Dode bij brand in Oudergem

Bij een brand in de Koninklijke Jachtstraat in Oudergem is één persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de Brusselse brandweer aan VTM NIEUWS. De politie vermoedt dat de brand uitbrak na een explosie.



Toen in het gebouw brand uitbrak, werden eerst elf mensen geëvacueerd. Ook de bewoners van het huis ernaast werden in veiligheid gebracht.

Trapkoker uitgebrand

Bij het blussen werd nadien een lichaam aangetroffen. Het gaat volgens de brandweer om iemand die onder het dak woonde. De trapkoker naar de bovenste verdieping was helemaal uitgebrand, waardoor het slachtoffer vastzat in het brandende gebouw.

Er werd ook een brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij raakte gewond toen er een stuk trap op hem viel.