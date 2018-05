DNA smeren tegen dieven? Zo werkt het

In de wijk Tuinwijk in het Antwerpse Borgerhout gaat de politie synthetisch DNA inzetten tegen dieven. Bewoners kunnen het DNA op waardevolle spullen smeren, het ziet er uit als nagellak en is alleen met UV-licht te zien. In het DNA zit een unieke code die, wanneer het voorwerp gestolen wordt, opnieuw aan de juiste eigenaar gelinkt kan worden. Een tiental politiezones gebruikt het synthetisch DNA, zoals Dendermonde. Daar zijn de resultaten positief.

Om inbrekers af te schrikken start men in de wijk Tuinwijk met een proefproject let Synthetisch DNA. De bewoners gebruiken het nu op al hun waardevolle producten.

Het product blijft vijftien jaar zitten en heeft een unieke code die aan de eigenaar verbonden is. Met speciale lichten kan de politie de markeringen terugvinden.

Politiezones

In België gebruikt een tiental politiezones het synthetische DNA nu, zoals in Dendermonde. Hier is men er nu al negen jaar mee bezig. Alles begon in de wijk Sint Gillis Dendermonde. De resultaten zijn indrukwekkend.

Een SDNA kit kost negentig euro, al betalen veel gemeentes een groot deel terug.