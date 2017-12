Dit was het 2017 van Zuhal Demir

Ook voor N-VA-politica Zuhal Demir was 2017 een speciaal jaar. Niet alleen werd ze staatssecretaris, maar ze werd ook mama van een dochtertje. VTM NIEUWS kon een kraambezoek brengen.

Demir werd begin dit jaar staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Toch twijfelde ze even om ‘ja’ te zeggen voor de nieuwe functie, omdat ze graag mama wilde worden.

Het was dan ook het eerste wat door haar hoofd flitste. “Wij waren toen al aan het proberen om een kindje te krijgen, dus ik vroeg me meteen af of mijn nieuwe functie niet in de weg ging staan van het moederschap.”

Symbolisch belangrijk

Maar Demir besloot om uiteindelijk toch volop haar schouders te zetten onder haar nieuwe job als staatssecretaris. Niet alleen een belangrijke politieke functie, maar ook eentje van grote symbolische waarde voor Demir.

“Ik vond het bijvoorbeeld erg belangrijk om die mijnwerkerssjaal mee te hebben bij de eedaflegging”, zegt ze. “Het was vooral symbolisch belangrijk. Ik wilde er een statement mee maken, namelijk: ik ben de dochter van een mijnwerker en ik sta hier nu. En om dankjewel te zeggen aan mijn ouders.”