Dit was eerste werkdag Bo Van Spilbeeck

Bo Van Spilbeeck is vandaag voor de eerste keer als vrouw komen werken. Gisteren kondigde ze aan voortaan als vrouw door het leven te gaan. “Dit is enorm bevrijdend”, klonk het bij een zichtbaar opgeluchte Bo.

“Als eerste bekend gezicht dat in Vlaanderen zulke transitie doet, besef ik dat dit nieuws een schok kan zijn”, klonk het gisteren in een statement van Bo, “maar ik hoop vooral dat ik een rol kan spelen in de maatschappelijke aanvaarding van transgenders.”

Vanmorgen kwam Bo voor het eerst als vrouw werken. “Het is een geweldig gevoel dat ik nu mezelf kan zijn op het werk”, zei Bo vanochtend al op de radiozenders Joe en Qmusic.

De persoonlijke boodschap van Boudewijn is hier te lezen.

Wie met gelijkaardige gevoelens zit of meer over dit onderwerp wil vernemen, kan terecht bij het TransgenderInfoPunt in Gent op transgenderinfo.be of telefoonnummer 0800 96 316.

