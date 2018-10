Dit is waarom bagagisten staken

Op de luchthaven van Zaventem zijn tot nu toe al 180 vluchten geschrapt door de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Duizenden passagiers moesten een andere oplossing zoeken, waardoor lange wachtrijen ontstonden en passagiers gefrustreerd raakten. Maar waarom staken de bagagisten? VTM NIEUWS sprak met enkele werknemers.

“Ryanair bijvoorbeeld, dat is 25 minuten, op 25 minuten moet dat toestel terug volgetankt en leeggemaakt worden, bagage erop, bagage eraf, dat is bijna onmenselijk, dat zijn bijna de Olympische Spelen”, zegt een bagagist anoniem aan VTM NIEUWS.

Onmenselijke werkdruk

Een onmenselijke werkdruk, het is maar één van de redenen waarom ook deze bagagist en chauffeur vandaag het werk neerleggen. De bagagisten moeten elk jaar meer en meer koffers van en naar het vliegtuig krijgen.

“Vuilnismannen, die krijgen op straat te horen, dat zij de vuilniszakken van 15 kilo en alles wat meer weegt, mogen zij laten staan met een sticker daarop”, klinkt het nog. “Wij krijgen bagage te verwerken, waar een oranje label aanhangt, waar op staat, dit weegt 32 kilo.

Hoeveel verdienen ze?

Een bagagist verdient gemiddeld 1.700 euro netto, met alle premies zoals voor nacht- en weekend werk in. Maar ze moeten er alsmaar harder voor werken. Sommige werknemers zitten volgens hen met meer dan 600 overuren, zelfs pauze nemen, kan niet altijd.

"9 uur niets eten of drinken"

“Nu kunnen we zelfs onze maaltijdpauze niet nemen, bij ons noemt dat 'no meal', dat wil zeggen, dat de maaltijdpauze betaald wordt, maar het is niet menselijk van 8 à 9 uur aan een stuk moet werken, zonder dat je kan binnen komen, iets kan eten of iets kan drinken.”

Vroeger waren er volgens de werknemers ook rustige periodes maar die zijn er niet meer. “Als je voor 25 euro naar Barcelona kan vliegen, is het heel simpel om het vliegtuig te nemen. Met de bus naar Leuven gaan, is duurder bij wijze van spreken. Iemand betaalt die kost, dat is natuurlijk de afhandelaar, en dan gebeurt het dat er een paar ton bagage geladen moet worden, vroeger was dat met vijf man, nu is dat met drie man.”

