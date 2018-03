Dit staat in rapport vleesschandaal

Het federaal voedselagentschap (FAVV) heeft het gerecht meteen ingelicht over de fraude bij het vleesbedrijf Veviba en heeft zelfs verschillende keren gevraagd om spoed te zetten achter het onderzoek. Dat staat in het rapport van het voedselagentschap over de affaire. Het gerecht heeft dat vernietigend rapport pas na lang aandringen overgemaakt aan het parlement.

Eind september 2016 kwam de melding uit Kosovo, dat er etikettenfraude was vastgesteld op een lading vlees uit een bedrijf in Bastogne. Negen dagen na die melding stuurde het FAVV een eerste proces-verbaal naar het gerecht. In het tien pagina’s dikke rapport van het federaal voedselagentschap schrijft gedelegeerd bestuurder Herman Diricks in het rapport dat dat de klassieke manier van werken is.

Er werd dus een pv opgesteld en overgemaakt aan het parket. “Het FAVV heeft vervolgens geprobeerd om zo goed mogelijk aan het onderzoek mee te werken. In dit geval, hebben we verschillende keren bij het gerecht aangedrongen om het onderzoek te versnellen”, klinkt het bij het voedselagentschap.

Groen is niet onder de indruk van die vaststelling, aldus Kristof Calvo. Bijna anderhalf jaar later, pas op 28 februari 2018, volgde uiteindelijk pas een huiszoeking bij Veviba.