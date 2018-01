Dit is omstreden VIP-loge van Ghelamco

VTM NIEUWS kon een bezoek brengen aan de Skybox 01, de loge in de Ghelamco Arena waar de stad Gent gratis gebruik van kan maken. Die loge veroorzaakte de afgelopen dagen heel wat beroering, omdat de stad daar regelmatig gasten zou uitnodigen en de rekening zou betalen met belastinggeld.

De stad Gent kwam dit weekend in opspraak in het nieuwe boek van Ignace Vandewalle: ‘De Illegale Ghelamco Arena’. In het boek wordt onder meer gezegd dat de burgemeester en de schepenen al jaren een gratis skybox krijgen in het voetbalstadion. Vooral het gegeven dat ze voor meer dan 5.000 euro aan drank en eten zouden hebben opgesoupeerd met belastinggeld, stuitte veel mensen tegen de borst.

De stad mag de loge vijftig jaar lang gratis gebruiken. Het gaat om een loge van ongeveer 32 vierkante meter groot. Via een glazen buitendeur kom je in de tribune terecht, met twaalf lederen stoelen van waaruit de gasten naar de wedstrijd kunnen kijken. De loge ligt in de hoek van de Ghelamco Arena.

De stad moet het eten en drinken van de gasten wel zelf betalen. Voor twaalf gasten gaat het over een rekening van ongeveer 1.200 euro. “In die loge ontvangen we gasten die belangrijk kunnen zijn voor de stad”, zegt de Gentse schepen van Financiën, Christophe Peeters (Open Vld). “Anders zouden we met die mensen op restaurant gaan, dus dat maakt het verschil niet.”

Uit de raad van bestuur

Oppositielid Siegfried Bracke (N-VA) besloot om uit de raad van bestuur te stappen van de cvba die het voetbalstadion gebouwd heeft, omdat hij naar eigen zeggen niets afwist van die loge en hij “er niets mee te maken wou hebben”.

Volgens Peeters had Bracke dat nochtans moeten en kunnen weten. “Het is het belangrijkste document van de cvba en ik neem aan dat een bestuurslid dit toch leest”, zegt hij daarover.

