Dit jaar al 340 kg drugs gepakt op Zaventem

In de eerste vijf maanden van dit jaar heeft de douane op de luchthaven van Zaventem al meer dan 340 kilogram drugs in beslag genomen. Dat stelde de douane vanmiddag trots voor. Ter vergelijking: in de haven van Antwerpen werd vorig jaar 40.000 kilogram drugs in beslag genomen.

Een deel van de drugs die de douane onderschept wordt opgemerkt door een team drughonden en dat team wordt nu uitgebreid met de hond Quispel die nu aan de slag zal gaan in de haven van Antwerpen.Zo zullen er straks twee honden werkzaam zijn op de luchthaven van Zaventem en drie in de Antwerpse haven.

Toch is er een wezenlijk verschil, in Antwerpen worden namelijk tonnen drugs onderschept, in Zaventem zijn dat kilo’s. Moet er dan niet meer gebeuren?

“We moeten nog meer inzetten op risicoanalyse, dat wil zeggen dat we proberen bepalen welke schepen drugs aan boord zouden kunnen hebben, om zo de pakkans te verhogen”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan VTM NIEUWS.