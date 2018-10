De wants, het zespotige gevleugelde insect, is aan een opmars bezig in ons land. Bij Natuurpunt krijgen ze dagelijks vragen van mensen die ongewone hoeveelheden van het insect in hun tuin, maar ook binnen in huis vinden. Het gaat gelukkig meestal om schild- of bladpootwantsen en dus niet om de bedwantsen die voor jeukerige beten zorgen.