Is dit gevaarlijkste hond van ons land?

In het dierenasiel in Genk is voor het eerst een zogenaamde Bully XXL binnengebracht, dat is een heel grote Amerikaanse hond, een kruising tussen een terrier, bulldog en pitbull. In het asiel merken ze dat meer en meer mensen zo’n reuzenhond kopen, maar dat vinden experts geen goed idee. Als zo’n beest aanvalt, is dat levensgevaarlijk.

Een Amerikaanse bully kan wel tot zo’n tachtig centimeter groot worden en meer dan vijftig kilo wegen. In België mag de hond niet gekweekt worden, maar importeren mag wel, want in ons land wordt geen enkel ras verboden.

Geen verbod

Volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft een verbod op de Bully XXL geen zin. Dan gaan mensen gewoon op zoek naar een ander agressief ras. Bovendien wordt geen enkele hond gevaarlijk geboren, zegt Weyts, die dieren worden zo afgericht.