Dit is de vrouwelijke ondernemer van het jaar

Alexandra Limage, de CEO van een transportbedrijf uit Limburg, is de vrouwelijke ondernemer van het jaar. Dat is een initiatief van ondernemingsorganisatie Unizo. Niet toevallig op de Internationale Vrouwendag.

Alexandra Limage nam het transportbedrijf in Houthalen-Helchteren over toen het failliet ging. Intussen werken er 37 mensen.

"Ooit ben ik begonnen in het transport. Ik kende helemaal niks. Ik heb alles geleerd vanuit de basis. En zie waar ik vandaag de dag ben geraakt. "Ik wil alle vrouwen aanmoedigen. Laat het alsjeblieft niet bij een idee, maar maak er echt iets van, want het is geweldig”, zei Limage toen ze haar award in ontvangst nam.