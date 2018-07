Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is in Sint-Petersburg om de match van de Rode Duivels vanavond te volgen. Ons nationaal team speelt er om 20.00 uur de halve finale van het WK voetbal, tegen Frankrijk. De pronostiek van onze minister is dezelfde als zijn pronostiek voor de vorige match tegen Brazilië: 2-1 voor België.