Dit is de politiecombi van de toekomst

In Antwerpen rijden nu al 'de politiecombi’s van de toekomst' rond. Die zijn een soort commissariaat op vier wielen. Agenten hoeven dus niet meer langs kantoor te gaan om pv’s op te stellen, dat kunnen ze gewoon op hun smartphone doen. Antwerpen is de eerste Europese stad waar de combi’s rondrijden.

Langs buiten zien de combi’s er maar gewoontjes uit, maar binnenin is het eigenlijk een mini-secretariaat. Via de app Focus kunnen de agenten onmiddellijk alle databanken raadplegen en realtime incidenten volgen.

Het Antwerpse korps is het eerste van Europa dat zo verregaand gedigitaliseerd is. Naar eigen zeggen is het onmogelijk om het systeem te hacken, omdat ze het allemaal zelf hebben ontwikkeld.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) telde 100.000 euro neer voor één ingerichte combi. Intussen rijden er dag en nacht al 54 rond.