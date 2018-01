Dit bedrijf heeft job voor personeel Carrefour

VDAB is hoopvol voor de Carrefour-medewerkers die nu hun job verliezen. “Voor hen is dat natuurlijk een drama, maar er zijn op dit moment heel veel jobs waar ze misschien hun nieuwe verhaal in kunnen vinden”, zegt Tine Lommelen van VDAB Limburg. VTM NIEUWS ging langs bij een bedrijf dat de ontslagen werknemers van Carrefour in Genk rechtstreeks zal aanschrijven.

Cateringbedrijf Hoeve Gervan in Genk levert dagelijks 1.500 maaltijden aan huis bij hulpbehoevenden. Er werken 34 mensen, van wie de helft ouder dan vijftig jaar. De meeste werknemers zijn nu halftijds aan de slag, daarom wil het bedrijf nog vijf tot tien mensen aannemen.

“Wij zoeken chauffeurs om bij mensen aan huis de maaltijd te bedelen. Ze zouden zes dagen op zeven moeten komen werken en het is wel erg moeilijk om die functies ingevuld te krijgen”, zegt medezaakvoerder Fabio Berings.

Gunstige arbeidsmarkt

Nochtans staan vandaag in Limburg alleen al ongeveer 28.000 vacatures open. In heel Vlaanderen zijn er dat 250.000. Voor wie werk zoekt, is de arbeidsmarkt nu dus een pak gunstiger dan vijf jaar geleden.

De ontslagen werknemers van Carrefour Genk zullen alvast persoonlijk aangeschreven worden door het cateringbedrijf. “Ik denk dat het een win-winsituatie is. Wij kunnen hen gebruiken en zij hoeven niet noodzakelijk zonder job te vallen”, zegt Berings.