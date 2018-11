Dit asfalt is oplossing voor overstromingen

Een wegenbouwer uit Gent heeft een soort asfalt ontwikkeld dat water doorlaat - het kan dus insijpelen in de ondergrond. Dat kan de oplossing zijn voor een typisch milieuprobleem in ons land: te veel oppervlakte is verhard. Daardoor zijn er meer overstromingen en tegelijk daalt het grondwaterpeil. Dat nieuwe asfalt is vooral bedoeld voor parkings en opritten.

In België zijn 14 procent van de oppervlakken verhard en niet waterdoorlatend, wat het grondwaterpeil doet dalen. De Vlaamse overheid hanteert daarom de watertoets bij het toekennen van stedenbouwkundige vergunningen. Wie een oppervlakte wil verharden moet voor voldoende infiltratiecapaciteit van de bodem moet zorgen. Drainphalt is een verharding die speciaal ontwikkeld werd om de watertoets te doorstaan.

Het nieuwe asfalt dat minstens 8 cm dik moet zijn, is waterdoorlatend dankzij grote brokken in het mengsel. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk doorsijpelt tot in het grondwater. Het wegdek is wel relatief fragiel en is niet bedoeld voor snelwegen of voor zware belasting zoals vrachtverkeer of containeropslag. Willemen Groep mikt onder meer op parkeerterreinen en andere plaatsen met relatief licht autoverkeer. De administratieve stappen om het nieuw type asfalt aan te bieden aan lokale overheden zijn gezet.

Of Drainphalt een economisch succes wordt, is afwachten. Willemen Groep spreekt van een grote groep geïnteresseerde investeerders. Drainphalt wordt geproduceerd bij een lagere temperatuur, waardoor er minder energie wordt verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten. Maar de economische troef schuilt vooral in de waterdoorlatende eigenschap. Zo kunnen kosten worden bespaard, vooral op plaatsen waar anders riolering, watergreppels, afvoerroosters, opslagtanks, bufferbekkens of grachten aangelegd moeten worden.