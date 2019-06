Digitale meter komt eraan

Vanaf 1 juli begint distributienetbeheerder Fluvius met de uitrol van digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Bedoeling is dat de meterstanden automatisch worden doorgestuurd waardoor de netbeheerder dat niet langer manueel moet doen. Tegen 2022 zouden er al 1,8 miljoen digitale meters actief moeten zijn.

Meteropnames gebeuren met de ingebouwde communicatietechnologie dagelijks, automatisch en vanop afstand. De meteropnemer wordt dus overbodig. Voor de ingebruikname van een budgetmeter of de omschakeling naar een tweevoudig uurtarief is geen technicus meer nodig.

De digitale meters helpen de netbeheerders ook bij een efficiënter netbeheer, onder meer door het zinvoller integreren van hernieuwbare energie, en bij het opsporen van eventuele energiefraude. Uw voordeel? Onder het motto ‘meten is weten’ krijgt de consument in real time inzicht in zijn dagelijks verbruik, en kan hij beter bijsturen om te besparen.

Wie met zijn zonnepanelen meer opwekt dan hij zelf verbruikt, zal bovendien uiterlijk vanaf 2021 zijn ‘groene stroom’ kunnen ‘vermarkten’. Tegen welk tarief is nog niet bekend.