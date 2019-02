Digitaal inschrijven op school groot succes

60 procent meer secundaire scholen in Vlaanderen hebben zich aangemeld op het digitale inschrijvingssysteem van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Dat zegt ze aan VTM NIEUWS. Tot vandaag konden scholen dat doen en Crevits is tevreden, al betreurt ze wel dat er waarschijnlijk nog scholen zullen waar dit jaar wel gekampeerd zal worden.

“Heel veel scholen maken nu gebruik van het digitaal systeem”, zegt Crevits. “Voor secundaire scholen zijn dat er 200 meer, in het basisonderwijs 800 extra.”

En daar is Crevits tevreden mee. “Voor het secundair onderwijs is dat dus een stijging van zestig procent. Dat was te verwachten, omdat er meer leerlingen naar die scholen gaan en de druk dus groter wordt. Anderzijds zie ik dat niet alle scholen volgend jaar digitaal zullen aanmelden, en er dus toch nog aan een aantal scholen zal gekampeerd worden.”

Crevits hoopt dan ook dat het belangenconflict met Brussel snel zal opgelost worden. De Franstalige gemeenschapscommissie riep dat in, omdat het systeem extra voorrang geeft aan Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs.

